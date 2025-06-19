Супрун: строительство нового моста через Оку начнется в конце июля

Он напомнил, что в 2023 году по поручению губернатора начали проектирование объекта, в конце прошлого года получили положительное заключение государственной экспертизы. Весной подрядчик приступил к выполнению подготовительных работ, планируется, что активная фаза начнется в конце июля.

Строительство нового моста через Оку начнется в конце июля. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун на заседании в облдуме.

Он напомнил, что в 2023 году по поручению губернатора начали проектирование объекта, в конце прошлого года получили положительное заключение государственной экспертизы.

Весной подрядчик приступил к выполнению подготовительных работ, планируется, что активная фаза начнется в конце июля.