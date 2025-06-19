Сборная Рязанского приборного завода завоевала семь медалей на летнем фестивале в Уфе

Команда Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняла участие во Всероссийском летнем корпоративном фестивале, который состоялся 12-15 июня в Уфе, и выиграла семь наград разного достоинства.

Сборная в составе 27 человек соревновалась в десяти дисциплинах: волейбол, баскетбол 3×3, мини-футбол, народный жим, отжимания, гиревой спорт, подтягивание, плавание, легкая атлетика, настольный теннис.

Серебряный призер среди женщин по отжиманиям — ведущий экономист по планированию Екатерина Мосолкова, сделавшая 48 отжиманий. Среди мужчин вторым стал заместитель начальника цеха Николай Абрамкин в состязаниях по народному жиму и третьим — регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Дмитрий Небольсин в дисциплине «гиревой спорт».

Третью ступень пьедестала почета заняли инженер-конструктор 3-й категории Юлия Мельник в соревнованиях по плаванию на спине и инженер-технолог 2-й категории Ирина Фролова в беге на дистанцию 800 м.

Женские сборные ГРПЗ по волейболу и по баскетболу 3×3 стали бронзовыми призерами соревнований.

«Заводчане уже много лет принимают участие в различных корпоративных спортивных мероприятиях, занимают призовые места. Похвально, что и в этот раз нашим спортсменам удалось завоевать большое количество наград в разных дисциплинах. Проявив волю к победе, наша сборная достойно представила завод на соревнованиях такого высокого уровня. Поздравляю вас! Желаю не останавливаться на достигнутом, стремиться только вперед, покорять все новые и новые вершины и продолжать быть примером стойкости и выдержки», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Мероприятие организовано Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы» при поддержке Госкорпорации Ростех. В корпоративном фестивале приняло участие более 2500 спортсменов из разных российских компаний и организаций. Они боролись за звание победителя в 27 видах спорта.