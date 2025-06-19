РЖД и VK начнут развивать цифровые сервисы

Гендиректоры компаний подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, РЖД будет развивать взаимодействие с ФНС, используя платформу VK Tax Compliance для налогового мониторинга. Планируется интеграция с АИС «Налог-3». Также организация намерена оптимизировать процессы в системе АСУ «Экспресс» нового поколения с помощью решения Tarantool от VK Tech, которое ускоряет ИТ-системы и обработку данных.

РЖД и VK начнут развивать цифровые сервисы. Об этом пишет газета «Известия».

Гендиректоры компаний подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, РЖД будет развивать взаимодействие с ФНС, используя платформу VK Tax Compliance для налогового мониторинга. Планируется интеграция с АИС «Налог-3». Также организация намерена оптимизировать процессы в системе АСУ «Экспресс» нового поколения с помощью решения Tarantool от VK Tech, которое ускоряет ИТ-системы и обработку данных.

РЖД также рассматривает возможность использования VK Мессенджера и маркетинговой платформы VK CXhub для улучшения взаимодействия с пассажирами, увеличения онлайн-продаж и повышения качества клиентского сервиса. Компании продолжат сотрудничество в рамках импортозамещения, внедряя корпоративные почтовые решения VK WorkSpace, технологии хранения данных S3 и аналитику бизнес-процессов с помощью VK Process Mining.

Кроме того, планируется расширение использования образовательных и социальных сервисов VK, которые будут интегрированы в социально-кадровую платформу ОАО «РЖД».