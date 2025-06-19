Рязанскую область накрыл циклон

Об этом сообщает рязанский метеоролог Роман Степанов в своем Telegram-канале. Он сообщил, что высотный циклон, постепенно соединяясь с приземным центром, будет определять погоду в Рязанской области в ближайшие дни. «Пройдут дожди, сегодня и в субботу местами сильные, в отдельных районах с грозой. Ветер западных направлений, умеренный, при грозе порывистый. Температурный фон останется пониженным, ночью местами до +7°С, днем не выше +19°С», — отметил Степанов. Он также рассказал, что температура в регионе начнет повышаться лишь во вторник, 24 июня. «По предварительным прогнозам, температура начнет повышаться и достигнет +24°С», — заключил он.

Рязанскую область накрыл циклон. Об этом сообщает рязанский метеоролог Роман Степанов в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что высотный циклон, постепенно соединяясь с приземным центром, будет определять погоду в Рязанской области в ближайшие дни.

«Пройдут дожди, сегодня и в субботу местами сильные, в отдельных районах с грозой. Ветер западных направлений, умеренный, при грозе порывистый. Температурный фон останется пониженным, ночью местами до +7°С, днем не выше +19°С», — отметил Степанов.

Он также рассказал, что температура в регионе начнет повышаться лишь во вторник, 24 июня.

«По предварительным прогнозам, температура начнет повышаться и достигнет +24°С», — заключил он.