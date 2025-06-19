Рязанца осудили за продажу более 40 тысяч литров нелегального спирта

Отмечается, что осужденный в августе 2024 года закупил за пределами Рязанской области более 41 тыс. литров этилового спирта стоимостью свыше 2,7 млн рублей. После он продавал алкоголь местным жителям в селе Высокое Рязанского района. Преступную деятельность пресекли правоохранительные органы, этиловый спирт изъят из оборота. Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Этиловый спирт и наливное устройство с насосами уничтожат.

27-летнего рязанца осудили за продажу нелегального спирта. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что осужденный в августе 2024 года закупил за пределами Рязанской области более 41 тыс. литров этилового спирта стоимостью свыше 2,7 млн рублей. После он продавал алкоголь местным жителям в селе Высокое Рязанского района.

Преступную деятельность пресекли правоохранительные органы, этиловый спирт изъят из оборота.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Этиловый спирт и наливное устройство с насосами уничтожат.