Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными

В соответствии с договоренностями в Стамбуле с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа бойцов ВСУ. На данный момент российские военные находятся Беларуси. Им оказывают психологическую и медицинскую помощь.