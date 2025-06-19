Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными
В соответствии с договоренностями в Стамбуле с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа бойцов ВСУ. На данный момент российские военные находятся Беларуси. Им оказывают психологическую и медицинскую помощь.
Россия и Украина обменялись военнопленными. Об этом 19 июня сообщило Минобороны в соцсетях.
В соответствии с договоренностями в Стамбуле с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа бойцов ВСУ.
На данный момент российские военные находятся Беларуси. Им оказывают психологическую и медицинскую помощь.
Фото и видео: Минобороны