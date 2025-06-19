Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским

Как подчеркнул Путин, он готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Однако легитимность последнего вызывает вопросы, заявил российский лидер. «Вопрос в том, кто будет подписывать документы (мирное соглашение)… Президент Украины избирается на пять лет, способов продления не существует даже в условиях военного положения. В условиях военного положения пролонгируется только работа парламента. О правах президента в этом случае нигде не написано», — заявил Путин.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским. Его слова передает «Ъ».

Как подчеркнул Путин, он готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Однако легитимность последнего вызывает вопросы, заявил российский лидер.

«Вопрос в том, кто будет подписывать документы (мирное соглашение)… Президент Украины избирается на пять лет, способов продления не существует даже в условиях военного положения. В условиях военного положения пролонгируется только работа парламента. О правах президента в этом случае нигде не написано», — заявил Путин.