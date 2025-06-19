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Прогноз ВТБ: россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше

В первом полугодии 2025 года вкладчики заработают около 4 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозам, за весь 2025 год процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам составят около 9 трлн рублей. Об этом на ПМЭФ-2025 заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

«По нашим подсчетам, получаемые проценты по вкладам сегодня покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов россиян. Если раньше вклады были вложением на чёрный день, то сейчас — скорее, инвестицией в будущее. Сейчас клиенты стараются максимально эффективно использовать каждый свободный рубль», -прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.