Около 16 млрд логинов и паролей пользователей утекли в сеть

Хакеры обнародовали учетные данные таких популярных сервисов, как Apple, Google, Telegram, GitHub и Facebook (деятельность в РФ запрещена). Слив называют самым крупным в истории. Эксперты обнаружили 30 массивов данных, содержащих от десятков миллионов до 3,5 млрд записей каждый. В них входят URL-адреса, логины и пароли от множества зарубежных платформ. Специалисты по кибербезопасности отметили, что информация ранее не появлялась в открытых источниках. По их словам, эти данные представляют собой не просто сбор старых утечек, а новую базу, готовую для использования в масштабных атаках.

Около 16 млрд логинов и паролей пользователей утекли в сеть. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на Cybernews.

Хакеры обнародовали учетные данные таких популярных сервисов, как Apple, Google, Telegram, GitHub и Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Слив называют самым крупным в истории.

Эксперты обнаружили 30 массивов данных, содержащих от десятков миллионов до 3,5 млрд записей каждый. В них входят URL-адреса, логины и пароли от множества зарубежных платформ.

Специалисты по кибербезопасности отметили, что информация ранее не появлялась в открытых источниках. По их словам, эти данные представляют собой не просто сбор старых утечек, а новую базу, готовую для использования в масштабных атаках.