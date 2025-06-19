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Названа стоимость сборов школьника на выпускной
В мае-июне 2025 года средняя стоимость мужских туфель или ботинок составляет 4120,32 рубля, а мужского костюма — 6213,2 рубля. Для выпускного вечера мальчику потребуется рубашка (в среднем 2116,83 рубля), галстук (1337,02 рубля) и бабочка (1088,67 рубля). Для девочки наряд включает женские туфли (в среднем 3851,04 рубля) и платье (2872,43 рубля). Кроме того, на ленту для школьного выпускника потребуется около 134,76 рубля, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, подготовка мальчика к выпускному обойдется в среднем более 15 тысяч рублей, а девочки — почти 7 тысяч рублей.

Названа стоимость сборов школьника на выпускной. Об этом пишет RT со ссылкой на платформу «Такском».

В мае-июне 2025 года средняя стоимость мужских туфель или ботинок составляет 4120,32 рубля, а мужского костюма — 6213,2 рубля. Для выпускного вечера мальчику потребуется рубашка (в среднем 2116,83 рубля), галстук (1337,02 рубля) и бабочка (1088,67 рубля).

Для девочки наряд включает женские туфли (в среднем 3851,04 рубля) и платье (2872,43 рубля).

Кроме того, на ленту для школьного выпускника потребуется около 134,76 рубля, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом.

Таким образом, подготовка мальчика к выпускному обойдется в среднем более 15 тысяч рублей, а девочки — почти 7 тысяч рублей.