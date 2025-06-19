МЧС выпустило предупреждение для рязанцев из-за непогоды

До конца суток 19 июня и ночью 20 числа на территории региона сохранятся дожди, местами сильные, в отдельных районах гроза, порывы ветра усилятся до 12-15 м/с. Жителей призвали быть внимательными и осторожными в условиях неблагоприятных метеорологических условий.