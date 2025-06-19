Малков: Рязанская область — единственный регион после Москвы, восстановивший ВДНХ

«Мало кто знает, но раньше в стране ВДНХ существовала не только в Москве — свои выставки были в 12 регионах. Все они, к сожалению, были утрачены, но мы в Рязани свою выставку восстановили. Теперь это центр притяжения и для жителей города и области, и для туристов, потому что там проходит большое количество интересных мероприятий», — напомнил глава региона.

На полях ПМЭФ губернатор региона Павел Малков рассказал, что Рязанская область стала единственным регионом в стране, кроме Москвы, где восстановили свою ВДНХ. Его слова передало «РИА Новости» 19 июня.

«Мало кто знает, но раньше в стране ВДНХ существовала не только в Москве — свои выставки были в 12 регионах. Все они, к сожалению, были утрачены, но мы в Рязани свою выставку восстановили. Теперь это центр притяжения и для жителей города и области, и для туристов, потому что там проходит большое количество интересных мероприятий», — напомнил губернатор.