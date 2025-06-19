Львова-Белова: Россия готовит для Украины список детей для возвращения

Список планируют передать на следующем раунде переговоров. Как указала Львова-Белова, это двусторонний процесс. «У нас также есть дети, которые находятся на территории Украины и требуют воссоединения во своими российскими семьями», — отметила она.

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова на полях Петербургского международного экономического форума заявила, что Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть. Ее слова передает РИА Новости 19 июня.

Список планируют передать на следующем раунде переговоров двух стран. Как указала Львова-Белова, это двусторонний процесс.

«У нас также есть дети, которые находятся на территории Украины и требуют воссоединения во своими российскими семьями», — отметила она.