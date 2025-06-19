Искусственный интеллект поможет заботиться о здоровье людям с лишним весом

На ПМЭФ-2025 Сбер и Сеченовский Университет подписали соглашение о создании нового AI-помощника для заботы о здоровье граждан, который реализуется при поддержке Минздрава.

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Сбер и Первый МГМУ им. И. М. Сеченова заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов и ректор Сеченовского Университета Петр Глыбочко в присутствии Президента, Председателя правления Сбербанка Германа Грефа и Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Ключевым совместным проектом станет мобильное решение «Худеем на здоровье», направленное на контроль и борьбу с лишним весом. Согласно исследованиям, сегодня в России более 40 млн человек страдают ожирением. Избыточная масса тела влияет на психическое здоровье человека, вызывает депрессию и снижает самооценку, провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ХОБЛ, а также некоторых видов рака. Задача проекта — мотивировать людей, страдающих ожирением, к снижению избыточного веса, а искусственный интеллект на базе нейросетевой модели Сбера GigaChat будет давать персонализированные рекомендации и проактивно поддерживать пользователей на пути к цели.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка:

«Наше сотрудничество с Сеченовским Университетом продолжает развиваться. Вместе мы обучаем модели искусственного интеллекта медицинским знаниям, разрабатываем AI-сервисы нового поколения. Также мы благодарны Минздраву за их проактивное вовлечение и позицию. Данное соглашение знаменует собой следующий шаг нашего взаимодействия — создание мобильного решения для контроля веса, которое будет доступно каждому человеку. Искусственный интеллект поможет проанализировать данные и даст пользователям индивидуальные рекомендации, которые позволят достичь желаемых результатов. Это соответствует концепции предиктивной, профилактической и персонализированной медицины, которая предотвращает заболевания и повышает продолжительность жизни».

Вадим Тарасов, проректор по научно-технологическому развитию Сеченовского Университета:

«Клинический центр наук о здоровье Сеченовского Университета — это площадка для апробации сервисов с ИИ с целью экспертизы и доработки. Сегодня на базе Сеченовского Университета разрабатываются порядка 20 решений с технологиями искусственного интеллекта на разных стадиях готовности, которые мы планируем применять, как в собственной клинической деятельности, так и тиражировать в другие медицинские учреждения».