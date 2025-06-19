Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 19
17°
Птн, 20
18°
Сбт, 21
18°
ЦБ USD 78.48 -0.24 20/06
ЦБ EUR 89.84 -0.47 20/06
Нал. USD 79.50 / 80.00 19/06 18:25
Нал. EUR 90.64 / 91.50 19/06 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
5 671
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
24 478
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
37 461
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
47 676
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Искусственный интеллект поможет заботиться о здоровье людям с лишним весом

На ПМЭФ-2025 Сбер и Сеченовский Университет подписали соглашение о создании нового AI-помощника для заботы о здоровье граждан, который реализуется при поддержке Минздрава.

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Сбер и Первый МГМУ им. И. М. Сеченова заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов и ректор Сеченовского Университета Петр Глыбочко в присутствии Президента, Председателя правления Сбербанка Германа Грефа и Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Ключевым совместным проектом станет мобильное решение «Худеем на здоровье», направленное на контроль и борьбу с лишним весом. Согласно исследованиям, сегодня в России более 40 млн человек страдают ожирением. Избыточная масса тела влияет на психическое здоровье человека, вызывает депрессию и снижает самооценку, провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ХОБЛ, а также некоторых видов рака. Задача проекта — мотивировать людей, страдающих ожирением, к снижению избыточного веса, а искусственный интеллект на базе нейросетевой модели Сбера GigaChat будет давать персонализированные рекомендации и проактивно поддерживать пользователей на пути к цели.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка:

«Наше сотрудничество с Сеченовским Университетом продолжает развиваться. Вместе мы обучаем модели искусственного интеллекта медицинским знаниям, разрабатываем AI-сервисы нового поколения. Также мы благодарны Минздраву за их проактивное вовлечение и позицию. Данное соглашение знаменует собой следующий шаг нашего взаимодействия — создание мобильного решения для контроля веса, которое будет доступно каждому человеку. Искусственный интеллект поможет проанализировать данные и даст пользователям индивидуальные рекомендации, которые позволят достичь желаемых результатов. Это соответствует концепции предиктивной, профилактической и персонализированной медицины, которая предотвращает заболевания и повышает продолжительность жизни».

Вадим Тарасов, проректор по научно-технологическому развитию Сеченовского Университета:

«Клинический центр наук о здоровье Сеченовского Университета — это площадка для апробации сервисов с ИИ с целью экспертизы и доработки. Сегодня на базе Сеченовского Университета разрабатываются порядка 20 решений с технологиями искусственного интеллекта на разных стадиях готовности, которые мы планируем применять, как в собственной клинической деятельности, так и тиражировать в другие медицинские учреждения».