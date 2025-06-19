Губернатор Павел Малков: Рязанская область на ПМЭФ-25 подпишет соглашения на 30 миллиардов

В регионе есть целый ряд интересных площадок для локализации совместных производств. Одна из них — это индустриальный парк «Рязанский» площадью 560 гектаров, где уже есть необходимые энергетические мощности, инженерные сети, дороги. Готовность инфраструктуры — сто процентов.

Рязанская область на ПМЭФ-25 подпишет более 20 соглашений на 30 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Павел Малков в интервью РИА Новости.

«Рязанская область планирует подписать в Санкт-Петербурге на ПМЭФ-25 более 20 соглашений на сумму свыше 30 миллиардов рублей. Это позволит создать в регионе около двух тысяч рабочих мест. Соглашения охватят все ключевые секторы экономики региона», — сказал глава региона.

Малков подчеркнул, что основой рязанской экономики является промышленность, она лидирует по вкладу в ВРП. В частности, индекс промпроизводства за прошлый год составил 109,9% в сравнении с тем же показателем предыдущего года. Это 14-е место в России и 4 место в ЦФО.

«Большой эффект дают инвестиции в регион, и это самые разные отрасли. Если в цифрах, то речь идет о 23 видах экономической деятельности. Доля обрабатывающих производств тоже высока — 89%. И эти показатели постоянно растут», — отметил он.

Губернатор добавил, что в Рязанской области в прошлом году запущено несколько новых производств, в их числе предприятия по выпуску новой модели прицепа-контейнеровоза, деталей для вагонов метро, компонентов для железнодорожных составов, оборудования для производства силовых трансформаторов, новой радиоэлектронной продукции, устройств для челюстно-лицевой хирургии и имплантации зубов.

По словам губернатора, в регионе есть целый ряд интересных площадок для локализации совместных производств. Одна из них — это индустриальный парк «Рязанский» площадью 560 гектаров, где уже есть необходимые энергетические мощности, инженерные сети, дороги. Готовность инфраструктуры — сто процентов.

В ближайшее время начнется проектирование еще одной такой площадки — нового индустриального парка площадью около 200 га, который будет построен в пяти километрах от парка «Рязанский».

Малков рассказал также о знаковом проекте, запущенном в регионе по поручению президента — инновационном научно-технологическом центре «Аэрокосмическая инновационная долина».

«ИНТЦ сейчас — первый в России по динамике привлечения резидентов, их уже более ста. Основное направление — актуальное для страны создание беспилотников. А в целом, это проекты в сфере аэрокосмических, биомедицинских и информационных технологий, электроника и радиотехника», — подчеркнул губернатор.