Губернатор Павел Малков поучаствовал в дискуссии ПМЭФ-25 по национальным целям и вопросам развития регионов

Одна из центральных тем — повестка нацпроектов, в том числе «Эффективная и конкурентная экономика», «Инфраструктура для жизни». Речь шла о роли регионов в достижении национальных целей, межбюджетных отношениях, налоговой политике, механизмах поддержки инвестиционного развития, а также о разнице в финансовых возможностях регионов и решениях, которые позволят в дальнейшем обеспечить устойчивое развитие субъектов России.

Губернатор Рязанской области Павел Малков на ПМЭФ-25 принял участие в дискуссии «Национальные цели и региональное развитие: задачи, инструменты, результат». Об этом сообщает региональное правительство.

Модератором стал председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Одна из центральных тем — повестка нацпроектов, в том числе «Эффективная и конкурентная экономика», «Инфраструктура для жизни». Речь шла о роли регионов в достижении национальных целей, межбюджетных отношениях, налоговой политике, механизмах поддержки инвестиционного развития, а также о разнице в финансовых возможностях регионов и решениях, которые позволят в дальнейшем обеспечить устойчивое развитие субъектов России.

Участники оценили налоговые стимулы и механизм списания 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам, который дал дополнительные возможности для реализации важных инфраструктурных проектов. Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что в числе важных задач — укрепление бюджетной самостоятельности субъектов РФ, а также повышение эффективности расходования средств.

Глава региона прокомментировал преимущества использования дашборда налоговой службы в принятии решений. Кроме того, представил несколько предложений, направленных, в частности, на повышение качества выбора подрядчиков. По словам Малкова, существующие в этой системе проблемы создают риски в выполнении контрактов и освоении федеральных средств.

«Вечная проблема отбора хороших подрядчиков. Можно нивелировать ее еще на начальном этапе, есть соответствующие инструменты. Активно пользуемся сервисом налоговой службы по оценке юрлиц и ИП, включаем у себя во все положения по закупкам, прописываем использование этого инструмента. Но это возможно пока только по 223 федеральному закону. Хорошо бы прописать такую же возможность и в 44-фз. Можно все это автоматизировать на основе сервиса налоговой службы и видеть реальный опыт исполненных контрактов сразу при оценке заявок», — отметил он.

«Последний год работы с изменениями налоговой системы показал, что были приняты взвешенные, справедливые решения. И эта работа продолжается. Нет ничего важнее, чем достижение национальных целей, поставленных нашим Президентом. Мы можем успешно это сделать только все вместе», — заключил Андрей Макаров.