Более 800 тысяч мигрантов попали в реестр контролируемых лиц

«С 5 февраля 2025 года введен режим высылки и запущен реестр контролируемых лиц, куда попадают без исключения все нарушители миграционного законодательства. В настоящее время в нем содержатся сведения в отношении более 800 тысяч иностранцев», — сказала Валентина Казакова. Она также уточнила, что для таких лиц предусмотрены различные ограничения. В частности, им запрещено управлять транспортными средствами и получать водительские права, распоряжаться деньгами на банковских счетах в России, регистрировать сделки с недвижимостью и транспортом, вступать в брак и многое другое.

Более 800 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционные правила, внесены в реестр контролируемых лиц. Об этом сообщила Валентина Казакова, глава Главного управления по вопросам миграции МВД России, передает РИА Новости.

«С 5 февраля 2025 года введен режим высылки и запущен реестр контролируемых лиц, куда попадают без исключения все нарушители миграционного законодательства. В настоящее время в нем содержатся сведения в отношении более 800 тысяч иностранцев», — сказала собеседница издания.

Она также уточнила, что для таких лиц предусмотрены различные ограничения. В частности, им запрещено управлять транспортными средствами и получать водительские права, распоряжаться деньгами на банковских счетах в России, регистрировать сделки с недвижимостью и транспортом, вступать в брак и многое другое.