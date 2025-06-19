Аналитика ВТБ: 80% депозитов предприниматели открывают на неделю

За первые 5 месяцев 2025 года клиенты среднего и малого бизнеса провели рекордное число сделок по размещению средств в депозиты. Более 80% открываются на срок до одной недели. Об этом на ПМЭФ-2025 сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Спрос на депозиты и НСО среди предпринимателей вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза. Компании среднего и малого бизнеса традиционно предпочитают размещать деньги на короткие сроки. Более половины сделок (53%) от общего количества операций заключаются всего на один день, ещё 28% — на срок от 2 до 7 дней, а 14% — от 8 дней до одного месяца. Депозиты на сроки более месяца занимают 5%.

«В текущих рыночных условиях компании среднего и малого бизнеса стремятся поддерживать высокую ликвидность, одновременно используя выгодные процентные ставки для получения стабильного дохода», — отметил Денис Бортников.