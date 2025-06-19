41-летнего рязанца осудили за оборот наркотиков в крупном размере

Отмечается, что в августе 2023 года подсудимый незаконно приобрел марихуану. После он стал хранить более 850 граммов наркотиков в хозяйственной постройке в селе Поляны Рязанского района. Преступную деятельность пресекли полицейские, запрещенные вещества изъяты. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

41-летнего рязанца осудили за оборот наркотиков в крупном размере. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Отмечается, что в августе 2023 года подсудимый незаконно приобрел марихуану. После он стал хранить более 850 граммов наркотиков в хозяйственной постройке в селе Поляны Рязанского района. Преступную деятельность пресекли полицейские, запрещенные вещества изъяты.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.