20-летний рязанец угнал иномарку

Отмечается, что в полицию обратилась 45-летняя женщина и сообщила, что с улицы города пропал ее автомобиль «Хэндай». По словам пострадавшей, она остановила автомобиль на улице и вышла из салона, чтобы пообщаться со знакомым. В этот момент неизвестный уехал на ее машине. Позже в Ряжске иномарку обнаружили с механическими повреждениями. К преступлению оказался причастен 20-летний молодой человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

20-летний рязанец угнал иномарку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратилась 45-летняя женщина и сообщила, что с улицы города пропал ее автомобиль «Хэндай».

По словам пострадавшей, она остановила автомобиль на улице и вышла из салона, чтобы пообщаться со знакомым. В этот момент неизвестный уехал на ее машине.

Позже в Ряжске иномарку обнаружили с механическими повреждениями.

К преступлению оказался причастен 20-летний молодой человек.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.