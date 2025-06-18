Жителя Шацка осудили за хранение марихуаны

По данным прокуратуры, в сентябре 2024 года 49-летний шатчанин нашел на открытой местности несколько кустов наркосодержащего растения. Собрав части растений, он высушил их и стал хранить для личного употребления. Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Жителя Шацка осудили за хранение марихуаны. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным прокуратуры, в сентябре 2024 года 49-летний шатчанин нашел на открытой местности несколько кустов наркосодержащего растения. Собрав части растений, он высушил их и стал хранить для личного употребления.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.