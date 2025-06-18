Зампред правительства Юлия Швакова на ПМЭФ-2025 рассказала о сотрудничестве с Китаем

Зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова на сессии «Регионы и экономические зоны: новые горизонты российско-китайского сотрудничества» в рамках Петербургского международного экономического форума обсудила успешные примеры взаимодействия регионов России и Китая. Об этом сообщила пресс-служба регионального Агентства развития бизнеса.

Согласно стратегии внешнеэкономической деятельности Рязанской области, Китай ― одно из ключевых направлений внешнеторгового взаимодействия. Товарооборот региона с КНР растет на 30% в год и составляет порядка 1/5 от всего объема внешней торговли, в том числе благодаря мерам господдержки.

«В рамках нового профильного нацпроекта на федеральном уровне формируется масштабная зарубежная инфраструктура: промышленные зоны и логистические хабы в опорных странах для взаимодействия, и Рязанская область тоже включается в эту работу. Предусмотрены льготы для перевозок по основным международным транспортным коридорам — это очень важно в текущих условиях сложной логистики.

Также осуществляется продвижение отечественной продукции, в том числе через зонтичный бренд „Сделано в России“, что само по себе знак качества: 6 региональных компаний уже сертифицировали свою продукцию по системе добровольной сертификации „Сделано в России“, еще две в работе», ― пояснила зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Кроме этого, компании региона пользуются услугами Рязанского центра экспорта Агентства развития бизнеса: от обучения и консультаций до продвижения и сопровождения экспортных контрактов. Область выступает донором инициативных механизмов поддержки, которые включаются в Реестр лучших практик Российского экспортного центра ― введены в работу налоговые льготы для начинающих экспортеров, обучение студентов профильных вузов в команде с экспортерами, формирование региональных витрин за рубежом.

Отмечается, что расширению экономических связей с Китаем способствуют визиты официальной делегации Рязанской области во главе с губернатором Павлом Малковым и представителями бизнес-сообщества. Их организатором выступает Рязанский центр экспорта.

Кроме того, укрепляются и культурные связи с Поднебесной. В сентябре 2024 года в Рязанской области прошла выставка китайской культуры и искусства, состоялось открытие регионального отделения Общества Российско-китайской дружбы. Также продолжается обмен между РГУ имени С. А. Есенина и Чанчуньским университетом, организован «класс дружбы» с участием рязанского лицея № 4 и одной из китайских школ.

«Презентации потенциала региона, деловые переговоры с представителями власти, институтов развития КНР об активизации поставок продукции, установлении и развитии сотрудничества в сфере инноваций и образования, организации взаимных платежей, локализации рязанских предприятий и продвижения региональных товаров при помощи механизмов и инфраструктуры бондовой зоны позволяют вывести экспорт рязанской продукции на новый уровень на основе заключенных соглашений и договоренностей», ― заявила Юлия Швакова.