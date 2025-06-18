За сутки мошенники обманули рязанцев на 2,2 миллиона рублей

37-летняя работница детской поликлиники и 55-летний рязанец поверили неизвестным, представившимся по телефону сотрудниками сотовой компании. Им предложили продлить договоры на действие сим-карт. Программисту одного из банков позвонили под видом специалиста портала Госуслуг. На следующих этапах подключались лже-сотрудники службы безопасности банков и правоохранительных органов.

За прошедшие сутки, 17 июня, рязанцы перевели мошенникам более 2,2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

37-летняя работница детской поликлиники и 55-летний рязанец поверили неизвестным, представившимся по телефону сотрудниками сотовой компании. Им предложили продлить договоры на действие сим-карт. Программисту одного из банков позвонили под видом специалиста портала Госуслуг.

На следующих этапах подключались лже-сотрудники службы безопасности банков и правоохранительных органов. Злоумышленники предлагали назвать коды из смс, сообщали о взломе личных аккаунтов, утечке персональных данных, пугали возможной потерей сбережений, возбуждением уголовных дел. Решить проблемы предлагалось путем перевода как собственных, так и взятых в кредит денег на «безопасные» счета.

В итоге рязанцы перевели аферистам 955, 685 и 598 тысяч рублей соответственно.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».