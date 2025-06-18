ВТБ: каждый второй россиянин стремится погасить рыночную ипотеку досрочно

В России каждый второй заемщик с рыночной ипотекой регулярно совершает частично-досрочные погашения, а почти 10% уже полностью закрыли кредит. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов рамках ПМЭФ-2025.

При этом, по его словам, ипотечные клиенты с госпрограммой предпочитают не переплачивать. Они накапливают свободные средства на вкладах.

Согласно данным банка, 45% клиентов с рыночной ипотекой в 2025 году платят ипотеку в три раза быстрее остальных заемщиков в этом сегменте. Клиенты с льготной ипотекой, напротив, не стремятся к быстрому погашению кредита: дополнительные платежи в этом году вносит лишь каждый пятый, а доля полностью закрывших кредит, как и годом ранее, близка к нулю.

«Высокие ставки по вкладам сделали их привлекательной альтернативой рыночной ипотеке. Те, кто уже взял кредит под 20%+, стремятся преодолеть этот финансовый барьер рывком — через активное досрочное погашение. Льготные программы формируют принципиально иную модель: низкие ставки позволяют заемщикам не форсировать выплаты и разместить свободные средства на депозите», — отметил Александр Пахомов.