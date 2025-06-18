В Рязанской областной думе обсудили исполнение бюджета региона за 2024 год

В среду, 18 июня, в рязанской областной думе прошли публичные слушания по исполнению регионального бюджета за 2024 год. В обсуждении главного финансового документа приняли участие парламентарии, руководители областных министерств и ведомств, представители муниципальных образований, общественных организаций и объединений, контрольных и надзорных органов.

В среду, 18 июня, в рязанской областной думе прошли публичные слушания по исполнению регионального бюджета за 2024 год. В обсуждении главного финансового документа приняли участие парламентарии, руководители областных министерств и ведомств, представители муниципальных образований, общественных организаций и объединений, контрольных и надзорных органов.

Открывая слушания, первый заместитель председателя законодательного собрания Александр Шевырев напомнил, что минувший год был объявлен Годом семьи.

«Президент России Владимир Путин поставил задачу особое внимание уделить развитию семейных ценностей, защите материнства и детства. Эти приоритеты учитывались в работе над проектом бюджета. Они стали ориентиром и в законодательной повестке регионального парламента. Депутатский корпус принял целый блок законов, направленных на поддержку семей с детьми, помощь участникам СВО и их близким, выполнение всех социальных обязательств перед жителями области. В регионе продолжалась активная реализация национальных проектов, государственных программ, велось строительство объектов соцсферы, модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры, благоустройство и развитие территорий», — заявил Шевырев.

Отчет об исполнении бюджета представила министр финансов Рязанской области Марина Наумова. Она сообщила, что в прошедшем году региональная экономика продемонстрировала высокие темпы роста, обеспечив стабильность бюджетной системы. Положительная динамика наблюдалась в промышленности, строительстве, торговле и других отраслях.

Доходы в 2024 году поступили в объеме почти 111 млрд рублей с ростом более чем на 11% к 2023 году и превышением прогнозных значений на 7%. Расходы областного бюджета выросли на 2 млрд рублей (или на 2%) по сравнению с 2023 годом и составили 102 млрд рублей (96,6% к плану года). По итогам года бюджет исполнен с профицитом в размере почти 9 млрд рублей.

Глава профильного ведомства уточнила, что на реализацию 13 национальных проектов было выделено 18 млрд рублей. Основную долю этих средств (более 90%, или 16,2 млрд рублей) направили на пять проектов: 43,8% - на «Безопасные качественные дороги», 17,5% - на «Образование», более 12% - на проект «Демография», 9,0% - на «Здравоохранение» и 7,8% - на «Жилье и городская среда».

После доклада присутствующие задали свои вопросы. Так, руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Костров поинтересовался ходом строительства нового моста через Оку. Министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун сообщил, что в 2023 году по поручению Губернатора было начато проектирование объекта, в конце прошлого года получено положительное заключение государственной экспертизы. Весной подрядчик приступил к выполнению подготовительных работ, планируется, что активная фаза начнется в конце июля.

Представитель Общественного совета при областной Думе Михаил Зенин спросил об эффективности мер социальной поддержки медиков, принимаемых на региональном и федеральном уровнях. Заместитель председателя Правительства Рязанской области — министр здравоохранения Александр Пшенников рассказал, что в 2024 году в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» было трудоустроено 46 специалистов, подчеркнув, что это самый высокий результат. Единовременную выплату, положенную медикам, работающим в первичном звене или в службе скорой помощи в течение пяти лет, получили 235 специалистов. Компенсацией расходов на оплату коммунальных услуг воспользовались более 8,5 тысяч человек. В целом в 2024 году в региональные учреждения здравоохранения пришли работать 200 врачей, 28 из которых — в сельскую местность, и 240 специалистов со средним медицинским образованием. Александр Пшенников добавил, что с текущим дефицитом кадров должен помочь справиться формат целевого обучения.

Тему кадровой обеспеченности различных отраслей продолжил первый заместитель Президента Союза «ТПП РО» Евгений Сорокин. Отвечая на его вопрос, и. о. руководителя регионального министерства образования Ольга Васина отметила, что Рязанская область в течение многих лет демонстрирует стабильные результаты по уровню синхронизации системы среднего профессионального (СПО) образования с потребностями экономики. В регионе реализуются 125 программ СПО, наблюдается рост контрольных цифр приема, в том числе в рамках целевого набора. С 2022 года ведется системная работа по укреплению инфраструктуры колледжей. Создано четыре кластера в рамках проекта «Профессионалитет», два появятся в этом году, еще один — в 2026. Доля трудоустроенных выпускников сузов составляет 94%, 62% остались работать в Рязанской области.

Участники публичных слушаний также обсудили вопросы, связанные с освоением средств, выделенных на внедрение цифровых технологий и развитие профессиональных спортивных клубов. Отдельное внимание было уделено оказанию помощи военнослужащим и их родственникам, решению проблемы обманутых дольщиков, деятельности центра беспилотных авиасистем.

Депутаты регионального парламента продолжат работу по рассмотрению проекта закона «Об исполнении областного бюджета за 2024 год». Итоговый документ будет принят на одном из очередных заседаний законодательного собрания.