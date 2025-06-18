В Рязанской области сгорел жилой дом

Предварительно установлено, что пожар начался около восьми часов вечера 14 июня. В селе не было света, хозяева дома гуляли. В 19:45 соседи увидели дым и вызвали пожарных. На тушение выезжали три единицы техники. «Горела крыша. Наши односельчане действовали слаженно. У здания сельской администрации есть пожарная колонка, подключились к ней, начали тушить до приезда пожарных. Хорошо, что было сыро после дождя и не было ветра. Буквально в 10 метрах другой дом, огонь мог легко перекинуться», — рассказала жительница села Большая Екатериновка. Она уточнила, что дом выгорел, остались одни стены.

В селе Большая Екатериновка Путятинского округа сгорел жилой дом. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Предварительно установлено, что пожар начался около восьми часов вечера 14 июня. В селе не было света, хозяева дома гуляли. В 19:45 соседи увидели дым и вызвали пожарных. На тушение выезжали три единицы техники.

«Горела крыша. Наши односельчане действовали слаженно. У здания сельской администрации есть пожарная колонка, подключились к ней, начали тушить до приезда пожарных. Хорошо, что было сыро после дождя и не было ветра. Буквально в 10 метрах другой дом, огонь мог легко перекинуться», — рассказала жительница села Большая Екатериновка.

Она уточнила, что дом выгорел, остались одни стены.