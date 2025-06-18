В Рязанской области рабочий обокрал хозяйку дома, который он ремонтировал

Инцидент произошел в селе Ленино Александро-Невского района. 50-летний мужчина украл у нанимательницы бензопилу и шуруповерт, когда та отошла. Мужчина спрятал инструменты на окраине села, а позже попытался продать их в соседнем населенном пункте. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.