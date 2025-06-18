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В России в четыре раза подешевели яйца
Он объяснил, что снижение стоимости летом связано с резким падением спроса на этот продукт. Предложение не соответствовало спросу, и компании были вынуждены снизить цены, чтобы сохранить свою деятельность. Эксперт также отметил, что утилизация яиц обходится производителям значительно дороже. Россельхознадзор и Ассоциация экспертов рынка ритейла также подтвердили эту информацию: действительно наблюдается значительное снижение цен на яйца. В ходе рейда по сетевым магазинам выяснилось, что самая низкая цена на яйца составляет 32 рубля за десяток в «Дикси». В «Пятерочке» яйца можно купить за 43 рубля, а в «Красном & Белом» — за 55 рублей. Третье место по доступности занимает «Магнит», где цена на яйца варьируется от 56 до 74 рублей за десяток.

В России в четыре раза подешевели яйца. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT Проверка» со ссылкой на эксперта Александра Корбута.

Он объяснил, что снижение стоимости летом связано с резким падением спроса на этот продукт. Предложение не соответствовало спросу, и компании были вынуждены снизить цены, чтобы сохранить свою деятельность. Эксперт также отметил, что утилизация яиц обходится производителям значительно дороже.

Россельхознадзор и Ассоциация экспертов рынка ритейла также подтвердили эту информацию: действительно наблюдается значительное снижение цен на яйца. В ходе рейда по сетевым магазинам выяснилось, что самая низкая цена на яйца составляет 32 рубля за десяток в «Дикси». В «Пятерочке» яйца можно купить за 43 рубля, а в «Красном & Белом» — за 55 рублей. Третье место по доступности занимает «Магнит», где цена на яйца варьируется от 56 до 74 рублей за десяток.