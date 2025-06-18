В России предложили запретить ставить электромобили на закрытых парковках

Отмечается, что в России растет число электромобилей, оснащенных высоковольтными системами и тяговыми батареями. В 2024 году было продано более 80 тысяч таких автомобилей, что привело к увеличению числа возгораний. В 2024 году зафиксировано 120 пожаров, что на треть больше по сравнению с 2023 годом. Вице-президент НАС Ян Хайцеэр подчеркнул, что на закрытых паркингах электромобили представляют опасность из-за выделения дыма и токсичных веществ, а также длительного горения, которое может привести к выгоранию всего парковочного пространства и угрозе для жилых домов. В связи с этим предлагается разрешить парковку электромобилей только на открытых площадках, как это практикуется в некоторых других странах.

В России предложили запретить стоянку и зарядку электромобилей и гибридных автомобилей на закрытых паркингах из-за риска возгораний. Об этом сообщает Mash со ссылкой на обращение, направленное министру МЧС России Александру Куренкову Национальным автомобильным союзом (НАС).

Отмечается, что в России растет число электромобилей, оснащенных высоковольтными системами и тяговыми батареями. В 2024 году было продано более 80 тысяч таких автомобилей, что привело к увеличению числа возгораний. В 2024 году зафиксировано 120 пожаров, что на треть больше по сравнению с 2023 годом.

Вице-президент НАС Ян Хайцеэр подчеркнул, что на закрытых паркингах электромобили представляют опасность из-за выделения дыма и токсичных веществ, а также длительного горения, которое может привести к выгоранию всего парковочного пространства и угрозе для жилых домов. В связи с этим предлагается разрешить парковку электромобилей только на открытых площадках, как это практикуется в некоторых других странах.