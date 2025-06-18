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В России могут ввести обязательные перерывы для работающих за компьютером
В письме к Минтруда депутат Светлана Бессараб просит рассмотреть возможность введения законодательных норм, обязывающих нанимателей предоставлять перерывы при работе на персональных компьютерах. При этом периодичность и продолжительность таких моментов отдыха должны быть определены на основе медицинских данных и экспертных заключений. На данный момент действующее законодательство не обязывает работодателей предоставлять такую возможность сотрудникам. Однако, учитывая повсеместное использование компьютеров в различных сферах деятельности и растущее число заболеваний глаз и опорно-двигательного аппарата, депутат считает необходимым принять меры для защиты здоровья работников.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб выступила с инициативой обязать работодателей предоставлять своим сотрудникам технологические перерывы для отдыха во время работы за компьютером. Соответствующее предложение направлено в Министерство труда Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

В письме парламентарий просит рассмотреть возможность введения законодательных норм, обязывающих нанимателей предоставлять перерывы при работе на персональных компьютерах. При этом периодичность и продолжительность таких моментов отдыха должны быть определены на основе медицинских данных и экспертных заключений.

На данный момент действующее законодательство не обязывает работодателей предоставлять такую возможность сотрудникам. Однако, учитывая повсеместное использование компьютеров в различных сферах деятельности и растущее число заболеваний глаз и опорно-двигательного аппарата, депутат считает необходимым принять меры для защиты здоровья работников.