В Перми после удаления зуба скончался мужчина

В Перми умер мужчина после удаления зуба в стоматологической клинике. Об этом сообщили следственные органы СК России по Пермскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Как уточняется в соцсетях, 35-летний мужчина обратился к врачу с острой зубной болью. После оказания медицинской помощи пациенту стало хуже, спустя время он впал в кому и в последствии умер.

Устанавливаются все подробности произошедшего и причины смерти.