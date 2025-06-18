В Ижевске подростки избили мужчину и выстрелили ему в лицо
В Ижевске подростки избили мужчину и выстрелили ему в лицо. Об этом пишут «Плохие новости 18+".
Несовершеннолетние залезли на чужую машину, 34-летний местный житель сделал им замечание, после чего началась драка.
Один из школьников вынул сигнальный пистолет и выстрелил в лицо оппоненту. А затем распылил перцовый баллончик в глаза прохожему, который попытался вмешаться.
Компанию детей задержали. Возбуждено уголовное дело.
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