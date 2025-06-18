В Ижевске подростки избили мужчину и выстрелили ему в лицо

В Ижевске подростки избили мужчину и выстрелили ему в лицо. Об этом пишут «Плохие новости 18+".

Несовершеннолетние залезли на чужую машину, 34-летний местный житель сделал им замечание, после чего началась драка.

Один из школьников вынул сигнальный пистолет и выстрелил в лицо оппоненту. А затем распылил перцовый баллончик в глаза прохожему, который попытался вмешаться.

Компанию детей задержали. Возбуждено уголовное дело.