В Госдуме сообщили о подготовке к третьему раунду переговоров России и Украины
Отмечается, что Россия и Украина, вероятно, готовят списки для обмена пленными перед третьим раундом переговоров по урегулированию конфликта. Парламентарий считает, что списки необходимо готовить обеим сторонам, так как любой раунд переговоров должен чем-то завершаться. Третий раунд переговоров, скорее всего, состоится в июле.
В Госдуме сообщили о подготовке к третьему раунду переговоров России и Украины. Об этом пишет Лента. ру со ссылкой на депутата Светлану Журову.
Отмечается, что Россия и Украина, вероятно, готовят списки для обмена пленными перед третьим раундом переговоров по урегулированию конфликта. Парламентарий считает, что списки необходимо готовить обеим сторонам, так как любой раунд переговоров должен чем-то завершаться.
По ее словам, третий раунд переговоров, скорее всего, состоится в июле.