В Госдуме сообщили о подготовке к третьему раунду переговоров России и Украины

Отмечается, что Россия и Украина, вероятно, готовят списки для обмена пленными перед третьим раундом переговоров по урегулированию конфликта. Парламентарий считает, что списки необходимо готовить обеим сторонам, так как любой раунд переговоров должен чем-то завершаться. Третий раунд переговоров, скорее всего, состоится в июле.

В Госдуме сообщили о подготовке к третьему раунду переговоров России и Украины. Об этом пишет Лента. ру со ссылкой на депутата Светлану Журову.

Отмечается, что Россия и Украина, вероятно, готовят списки для обмена пленными перед третьим раундом переговоров по урегулированию конфликта. Парламентарий считает, что списки необходимо готовить обеим сторонам, так как любой раунд переговоров должен чем-то завершаться.

По ее словам, третий раунд переговоров, скорее всего, состоится в июле.