В Госдуме рассмотрят вопрос о депортации мигрантов без медстраховки

Соответствующий законопроект подготавливают к внесению. По мнению авторов инициативы, данные о гражданах без полиса медицинского страхования должны быть включены в реестр контролируемых лиц, что позволит их выдворить из страны. За последние пять лет государство выделило 66 миллиардов рублей на оказание медицинской помощи иностранцам, сообщили депутаты. Кроме того, как они утверждают, и легальные, и нелегальные иностранцы часто пользуются поддельными полисами для получения медицинской помощи, что является нарушением закона.

В Госдуме рассмотрят вопрос о депортации мигрантов без медстраховки. Об этом пишет «Газета. ру».

Соответствующий законопроект подготавливают к внесению. По мнению авторов инициативы, данные о гражданах без полиса медицинского страхования должны быть включены в реестр контролируемых лиц, что позволит их выдворить из страны.

За последние пять лет государство выделило 66 миллиардов рублей на оказание медицинской помощи иностранцам, сообщили депутаты. Кроме того, как они утверждают, и легальные, и нелегальные иностранцы часто пользуются поддельными полисами для получения медицинской помощи, что является нарушением закона.