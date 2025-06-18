В Госдуме предложили перевести в электронный формат нотариальные услуги

Депутат указал, что нотариальные услуги играют ключевую роль в обеспечении правовой безопасности граждан России и бизнеса. Однако личное присутствие у нотариуса — это «финансовые и временные затраты».

В Госдуме предложили перевести в электронный формат нотариальные услуги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Алексея Ткачева.

Он направил запрос министру юстиции России Константину Чуйченко о возможности перевода в электронный формат базовых нотариальных действий.

Депутат указал, что нотариальные услуги играют ключевую роль в обеспечении правовой безопасности граждан России и бизнеса. Однако личное присутствие у нотариуса — это «финансовые и временные затраты».