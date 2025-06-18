Умерла актриса из фильма «Любовь и голуби»

Наталье Теняковой было 80 лет. Причина смерти не указана. Она родилась в 1944 году в Ленинграде. В 1965 году окончила местный государственный институт театра, музыки и кино (курс Бориса Вульфовича Зона). После поступила актрисой в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, где дебютировала в роли Полли в «Трехгрошовой опере» Брехта. В 1967 году артистку пригласили в Большой драматический театр имени М. Горького. Там она сыграла Аглаю в товстоноговском спектакле «Идиот» с Иннокентием Смоктуновским в главной роли. С 1979 года — актриса Московского академического театра им. Моссовета, с 1989 года — МХАТа им. А. П. Чехова.

Умерла народная артистка России Наталья Тенякова. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова в соцсетях.

Наталье Теняковой было 80 лет. Причина смерти не указана.

Согласно данным с сайта «Кино-Театр. РУ», Наталья Тенякова родилась в 1944 году в Ленинграде. В 1965 году окончила местный государственный институт театра, музыки и кино (курс Бориса Вульфовича Зона). После поступила актрисой в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, где дебютировала в роли Полли в «Трехгрошовой опере» Брехта.

В 1967 году артистку пригласили в Большой драматический театр имени М. Горького. Там она сыграла Аглаю в товстоноговском спектакле «Идиот» с Иннокентием Смоктуновским в главной роли.

С 1979 года — актриса Московского академического театра им. Моссовета, с 1989 года — МХАТа им. А. П. Чехова.

Наталья Тенякова также известна по ролям в фильмах «Любовь и голуби», «Отцы и дети» и других.