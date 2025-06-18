Синоптики сообщили, что в Рязанскую область жара пока не вернется

Отмечается, что в ближайшие дни на погоду окажет влияние высотный циклон, что приведет к затяжной прохладе. По ее словам, 19 и 20 июня в регионе ожидается очень низкое атмосферное давление, которое приблизится к рекордно низким значениям для середины июня. Преобладать будет облачная погода, с кратковременными местами сильными дождями и возможными грозами. Настоящего летнего тепла в ближайшие дни ожидать не стоит — сказывается упорный северный ветер, который не дает температуре подняться до сезонных значений.

Синоптики сообщили, что в Центральную Россию жара пока не вернется. Об этом пишет RT со ссылкой на ведущего специалиста «Метеоновостей» Татьяну Позднякову.

Отмечается, что в ближайшие дни на погоду окажет влияние высотный циклон, что приведет к затяжной прохладе.

По ее словам, 19 и 20 июня в регионе ожидается очень низкое атмосферное давление, которое приблизится к рекордно низким значениям для середины июня. Преобладать будет облачная погода, с кратковременными местами сильными дождями и возможными грозами.

К 22 июня ночные температуры составят +10…+12 градусов, местами опустятся до +7.

Настоящего летнего тепла в ближайшие дни ожидать не стоит — сказывается упорный северный ветер, который не дает температуре подняться до сезонных значений.