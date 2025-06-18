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Сенатор Епифанова: в России могут приостановить частые мелкие переводы на карты
По словам Епифановой, с 1 июня Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции сроком до десяти дней без решения суда при подозрении на легализацию средств, полученных незаконным путем. «Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты», — отметила она.

Сенатор Ольга Епифанова заявила, что в России частые мелкие переводы на карты и поступления от разных людей без объяснений могут приостановить. Об этом она сообщила в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Епифановой, Росфинмониторинг с 1 июня может приостанавливать финансовые операции сроком до 10-ти дней без решения суда при подозрении на легализацию средств, полученных незаконным путем. Она отметила, что под ограничения могут попасть частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты.

Епифанова уточнила, что срок приостановки операций может достигать 30 дней в случае блокировки на основании данных от компетентных органов иностранного государства.