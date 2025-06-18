Рязанского ИП оштрафовали за нарушение санитарных норм на производстве продуктов

В ходе проверки в Пронском районе выяснилось, что сотрудники не прошли обязательные медосмотры и вакцинацию, не оформили медкнижки. Также в помещениях для выпечки хлеба не были соблюдены установленные санитарные нормы. В отношении индивидуального предпринимателя возбудили два дела об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов). Ему назначено наказание в виде штрафа.

Рязанского ИП оштрафовали за нарушение санитарных норм на производстве продуктов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки в Пронском районе выяснилось, что сотрудники не прошли обязательные медосмотры и вакцинацию, не оформили медкнижки. Также в помещениях для выпечки хлеба не были соблюдены установленные санитарные нормы.

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили два дела об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов). Ему назначено наказание в виде штрафа.