Рязанский подрывник хочет переквалифицировать теракты на диверсии

Защита гражданина России и Италии Руслана Сидики*, осужденного на 29 лет за подрыв ж/д путей под Рязанью и атаки на военный аэродром Дягилево, обжаловала приговор в апелляционной инстанции. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Поповского.
По его словам, защита настаивает на переквалификации вмененных Сидики* терактов на диверсии, а также просит прекратить уголовное преследование за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Как отметил адвокат, подзащитный согласился с заявленными к нему гражданскими исками.
Ранее стало известно, что устроивший теракт на железной дороге и атаку на аэродром в Рязани обжаловал приговор.
Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.
*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов