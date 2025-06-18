Рязанский подрывник хочет переквалифицировать теракты на диверсии

Защита настаивает на переквалификации вмененных Сидики* терактов на диверсии, а также просит прекратить уголовное преследование за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Как отметил адвокат, подзащитный согласился с заявленными к нему гражданскими исками.

Защита гражданина России и Италии Руслана Сидики*, осужденного на 29 лет за подрыв ж/д путей под Рязанью и атаки на военный аэродром Дягилево, обжаловала приговор в апелляционной инстанции. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Поповского.

По его словам, защита настаивает на переквалификации вмененных Сидики* терактов на диверсии, а также просит прекратить уголовное преследование за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Как отметил адвокат, подзащитный согласился с заявленными к нему гражданскими исками.

Ранее стало известно, что устроивший теракт на железной дороге и атаку на аэродром в Рязани обжаловал приговор.

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*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов