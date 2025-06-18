Рязанку осудили за невыплату алиментов сыну
Установлено, что виновная лишена родительских прав в отношении своего несовершеннолетнего сына и обязана выплачивать алименты. Однако денежные средства она не переводила, добровольной помощи не оказывала, в связи с чем образовалась задолженность в сумме более 190 тысяч рублей.
Рязанку осудили за невыплату алиментов сыну. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что виновная лишена родительских прав в отношении своего несовершеннолетнего сына и обязана выплачивать алименты.
Однако денежные средства она не переводила, добровольной помощи не оказывала, в связи с чем образовалась задолженность в сумме более 190 тысяч рублей.
Суд назначил ей наказание в виде семи месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.