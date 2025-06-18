Рязанку осудили за кражу из «Пятерочки»

Отмечается, что 9 мая 50-летняя женщина подошла к кассе самообслуживания и отсканировала штрих-коды некоторых товаров, остальные сложила в сумку и ушла. При просмотре видеозаписей сотрудники магазина заметили хищение и обратились в полицию. Личность женщины вскоре установили. Она признала вину. Мировой судья признал злоумышленницу виновной в мелком хищении (статья 7.27 части 1 КоАП). Ей назначили штраф 1000 рублей. Кроме того, виновная обязана возместить нанесенный магазину ущерб.

В Сараях осудили женщину за кражу из супермаркета «Пятерочка» на улице Ломоносова. Об этом 18 июня сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что 9 мая 50-летняя женщина подошла к кассе самообслуживания и отсканировала штрих-коды некоторых товаров, остальные сложила в сумку и ушла.

При просмотре видеозаписей сотрудники магазина заметили хищение и обратились в полицию. Личность женщины вскоре установили. Она признала вину.

Мировой судья признал злоумышленницу виновной в мелком хищении (статья 7.27 части 1 КоАП). Ей назначили штраф 1000 рублей. Кроме того, виновная обязана возместить нанесенный магазину ущерб.