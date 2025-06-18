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Рязанцы пожаловались на работу управляющей компании
Отмечается, что жители платят за контейнер для строительного мусора, но его никто не вывозит. Образовалась стихийная свалка.

Рязанцы пожаловались на работу управляющей компании. Пост появился в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

Отмечается, что жители платят за контейнер для строительного мусора, но его никто не вывозит. Образовалась стихийная свалка.

«УК „Город комфорта“. Я плачу ежемесячно 457р за вывоз контейнера. УК не справляется со своими обязательствами и мусор вовремя не вывозит, по телефону откровенное вранье. Дом сдался год назад, а контейнеры для тбо до сих пор не функционируют. С контейнера мусор разлетается по всему двору, и дети вынуждены гулять среди отходов», — написал автор.