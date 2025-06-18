Рязанцев попросили о помощи в поиске очевидцев ДТП

Авария случилась утром 11 июня на Михайловском шоссе, на перекрестке в районе дома № 94. Там столкнулись автомобили «Фольксваген Поло» и «Мазда». О пострадавших неизвестно. «Огромная просьба очевидцев с видеорегистраторами откликнуться», — говорится в посте.