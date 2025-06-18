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Рязанцам рассказали, в какой сфере быстрее вырастут зарплаты в 2025 году
Согласно данным исследования, в Рязанской области в топ вошли как офисные, так и рабочие профессии. Сильнее всего с начала года вырос доход менеджеров по маркетингу (+35 тыс., до 90 тыс. рублей). Также в топ наиболее активно растущих в зарплате профессий попали упаковщики (+34,8 тыс., до 94,1 тыс. рублей), сварщики (+30 тыс., рублей до 120 тыс.), торговые представители (+14,6 тыс., рублей до 100 тыс.) и учителя/преподаватели (+10 тыс., рублей до 50 тыс.).

Рязанцам рассказали, в какой сфере быстрее вырастут зарплаты в 2025 году. Об этом 18 июня сообщает hh.ru.

Согласно данным исследования, в Рязанской области в топ вошли как офисные, так и рабочие профессии. Сильнее всего с начала года вырос доход менеджеров по маркетингу (+35 тыс., до 90 тыс. рублей).

Также в топ наиболее активно растущих в зарплате профессий попали упаковщики (+34,8 тыс., до 94,1 тыс. рублей), сварщики (+30 тыс., рублей до 120 тыс.), торговые представители (+14,6 тыс., рублей до 100 тыс.) и учителя/преподаватели (+10 тыс., рублей до 50 тыс.).

Кроме того, растет зарплата у местных мерчандайзеров (+9,5 тыс., до 46,5 тыс., рублей), поваров (+9 тыс., до 56,3 тыс. рублей), автослесарей (+7,5 тыс., до 100 тыс. рублей).

Уточняется, что по уровню дохода Рязанская область в рейтинге регионов занимает 42 место, ее опережают Тверская (67,2 тыс. рублей) и Воронежская (67,5 тыс. рублей) области.