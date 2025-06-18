Рязанца будут судить за подделку документов

Установлено, что мужчина купил фальшивую медсправку для получения водительского удостоверения, однако фактически осмотр на наличие противопоказаний к вождению не проходил. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района. Полученные права аннулированы.

Рязанца будут судить за подделку документов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчина купил фальшивую медсправку для получения водительского удостоверения, однако фактически осмотр на наличие противопоказаний к вождению не проходил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.

Полученные права аннулированы.