Россиянам представили новую рестайлинговую Lada Niva Travel

В среду, 18 июня, Lada показала рестайлинговую Niva Travel на ПМЭФ-2025. В автомобиле установили новый мотор на 1,8 литра и переработанный дизайн: Led-оптика, новый дизайн колесных дисков, иные выштамповки на крыльях, перелицованная решетка радиатора, новый передний бампер с противотуманными огнями, антихром