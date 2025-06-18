Россиян стали обманывать через объявления о продаже медсправок и рецептов

Отмечается, что общее количество аферистских объявлений достигло 11,3 тысячи. В мессенджерах действует более 130 ресурсов и каналов, специализирующихся на продаже якобы настоящих меддокументов. На них подписано около пяти тысяч человек.

Россиян стали обманывать через объявления о продаже медсправок и рецептов. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на адвоката Станислава Дроботова.

Отмечается, что общее количество аферистских объявлений достигло 11,3 тысячи. В мессенджерах действует более 130 ресурсов и каналов, специализирующихся на продаже якобы настоящих меддокументов. На них подписано около пяти тысяч человек.

Покупатели часто жалуются, что после оплаты их блокируют или выдают поддельные документы.