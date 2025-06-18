Россиян стали обманывать через объявления о продаже медсправок и рецептов
Отмечается, что общее количество аферистских объявлений достигло 11,3 тысячи. В мессенджерах действует более 130 ресурсов и каналов, специализирующихся на продаже якобы настоящих меддокументов. На них подписано около пяти тысяч человек.
Россиян стали обманывать через объявления о продаже медсправок и рецептов. Об этом пишут «
Отмечается, что общее количество аферистских объявлений достигло 11,3 тысячи. В мессенджерах действует более 130 ресурсов и каналов, специализирующихся на продаже якобы настоящих меддокументов. На них подписано около пяти тысяч человек.
Покупатели часто жалуются, что после оплаты их блокируют или выдают поддельные документы.