Россиян предупредили о мошенничестве при покупке телефона с рук

Специалисты назвали одной из наиболее распространенных схем продажу бывших в употреблении смартфонов, на которые уже установлено вредоносное ПО. Его цель — получить доступ к личной информации владельца. Вирусы часто маскируются под стандартные приложения. Такие устройства можно купить как на онлайн-платформах, так и в некоторых интернет-магазинах. Эксперты рекомендуют после покупки сразу сбросить телефон до заводских настроек, чтобы удалить большинство вредоносных программ.

При покупке подержанных смартфонов в России существует риск столкнуться с зараженными вирусами устройствами, подделками, восстановленными гаджетами, а также приобрести украденную технику. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителей Роскачества.

Специалисты назвали одной из наиболее распространенных схем продажу бывших в употреблении смартфонов, на которые уже установлено вредоносное ПО. Его цель — получить доступ к личной информации владельца. Вирусы часто маскируются под стандартные приложения. Такие устройства можно купить как на онлайн-платформах, так и в некоторых интернет-магазинах. Эксперты рекомендуют после покупки сразу сбросить телефон до заводских настроек, чтобы удалить большинство вредоносных программ.

В Роскачестве также отметили увеличение числа подделок. Если раньше подделывали в основном известные бренды, такие как Apple и Samsung, то теперь начали копировать и китайские модели. Для предотвращения покупки подделки рекомендуется заранее изучить оригинальное устройство в магазине, обратив внимание на расположение кнопок, разъемов и другие детали.

Покупатели также часто сталкиваются с восстановленными смартфонами, которые выдаются за новые. Мошенники тщательно имитируют упаковку и комплектацию, чтобы создать иллюзию оригинального товара. Эксперты советуют внимательно осматривать устройство на наличие следов использования и насторожиться, если цена кажется слишком низкой.

Привлекательная цена может также быть связана с иностранной прошивкой. Например, китайские версии смартфонов часто не поддерживают русский язык, не предоставляют доступ к сервисам Google и не подлежат гарантийному обслуживанию в России без сертификата Ростеста.