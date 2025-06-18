Путин назвал главную задачу властей России
По его словам, главной задачей является рост благосостояния жителей. Кроме того, на совещании Путин поручил представить варианты льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет и участников СВО.
Президент Владимир Путин назвал главную задачу властей России. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, главной задачей является рост благосостояния жителей.
Кроме того, на совещании Путин поручил представить варианты льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет и участников СВО.